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В РФ суд над украинскими моряками перенесли на 17 апреля


фото: REUTERS
Лефортовский суд Москвы перенес рассмотрение ходатайства следователей ФСБ России о продлении ареста 24 украинским военнопленным морякам на 17 апреля

Об этом сообщает "Общественное".

По словам адвоката Айдера Азаматова, который защищает одного из пленных украинцев Юрия Будзила, заседание перенесли с 15 - 16 апреля, говорится в сообщении.

"Сначала были даты 15 - 16 апреля, затем остановились на 17-м. С 9:30 будет две четверки, в 14:30 - три четверки", - отметил адвокат.

Отмечается, что пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что материалы пока не поступили, но предварительно суд запланирован на 17 апреля.

Всем пленным украинцам планируют избрать меру пресечения в течение одного дня. Срок досудебного следствия завершается в мае 2019 года, вероятно его тоже будут продолжать, говорится в сообщении.

  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января 2019 года суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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