В РФ суд над украинскими моряками перенесли на 17 апреля

11 апреля, 2019, 14:43

Лефортовский суд Москвы перенес рассмотрение ходатайства следователей ФСБ России о продлении ареста 24 украинским военнопленным морякам на 17 апреля

Об этом сообщает "Общественное".

По словам адвоката Айдера Азаматова, который защищает одного из пленных украинцев Юрия Будзила, заседание перенесли с 15 - 16 апреля, говорится в сообщении.

"Сначала были даты 15 - 16 апреля, затем остановились на 17-м. С 9:30 будет две четверки, в 14:30 - три четверки", - отметил адвокат.

Отмечается, что пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что материалы пока не поступили, но предварительно суд запланирован на 17 апреля.

Всем пленным украинцам планируют избрать меру пресечения в течение одного дня. Срок досудебного следствия завершается в мае 2019 года, вероятно его тоже будут продолжать, говорится в сообщении.