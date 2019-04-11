Российские психиатры пытались спровоцировать пленных украинских моряков
Об этом адвокат Мария Куракина рассказала после встречи в Лефортово со своим подзащитным военнопленным украинским моряком Андреем Артеменко, сообщает Укринформ.
"Как мы и ожидали, врачи пытались различными вопросами вывести на разговор "по душам". Как сказал мне Андрей, мои слова о возможных вопросах по делу были в точку, и наша подготовка к этому варианту развития событий ему помогла. На вопрос по делу отвечать отказался. Сообщил врачам сведения по состоянию своего здоровья - о полученных им ранениях, врачебных рекомендациях", - рассказала Куракина.
Она уточнила, что на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт им. Сербского "четверку" украинских моряков (Сороку Василия, Артеменко Андрея, Эйдера Андрея, Мельничука Олега) вывозили 28 марта.
Она сообщила, что ее подзащитный получает не всю адресованную ему корреспонденцию.
"28 марта, сразу после его заявления, получил письма от родных и друзей - почтовые и электронные, которые ему присылали еще в "Матросскую тишину" и теперь в "Лефортово". Также получил письмо от Ирины Геращенко, письма из разных уголков Украины (Ужгород ), из Посольства Литвы и даже от лиги украинских велосипедистов. Сотрудники изолятора выдали распечатку входящей корреспонденции, и мы выяснили, что далеко не все письма Андрей получил. Будем разбираться с этим дальше", - сказала адвокат.
Она добавила, что скоро Андрей увидит свою невесту и ребят из его "четверки" на заседании Лефортовского райсуда, которое состоится на следующей неделе.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января 2019 суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков
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