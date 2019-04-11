Российские психиатры пытались спровоцировать пленных украинских моряков

11 апреля, 2019, 19:32

Во время психиатрической экспертизы в московском Институте имени Сербского врачи пытались вывести пленных украинских моряков на разговор "по душам"

Об этом адвокат Мария Куракина рассказала после встречи в Лефортово со своим подзащитным военнопленным украинским моряком Андреем Артеменко, сообщает Укринформ.

"Как мы и ожидали, врачи пытались различными вопросами вывести на разговор "по душам". Как сказал мне Андрей, мои слова о возможных вопросах по делу были в точку, и наша подготовка к этому варианту развития событий ему помогла. На вопрос по делу отвечать отказался. Сообщил врачам сведения по состоянию своего здоровья - о полученных им ранениях, врачебных рекомендациях", - рассказала Куракина.

Она уточнила, что на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт им. Сербского "четверку" украинских моряков (Сороку Василия, Артеменко Андрея, Эйдера Андрея, Мельничука Олега) вывозили 28 марта.

Она сообщила, что ее подзащитный получает не всю адресованную ему корреспонденцию.

"28 марта, сразу после его заявления, получил письма от родных и друзей - почтовые и электронные, которые ему присылали еще в "Матросскую тишину" и теперь в "Лефортово". Также получил письмо от Ирины Геращенко, письма из разных уголков Украины (Ужгород ), из Посольства Литвы и даже от лиги украинских велосипедистов. Сотрудники изолятора выдали распечатку входящей корреспонденции, и мы выяснили, что далеко не все письма Андрей получил. Будем разбираться с этим дальше", - сказала адвокат.

Она добавила, что скоро Андрей увидит свою невесту и ребят из его "четверки" на заседании Лефортовского райсуда, которое состоится на следующей неделе.