Россия провела в Черном море электронные пуски ракет
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подводная лодка "Ростов-на-Дону" совместно с морской авиацией ЧФ выполнила электронные пуски ракет в Черном море, говорится в сообщении.
В военном ведомстве отмечают, что экипаж подводной лодки выполнил всплытие на поверхность для установления сеанса связи, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника.
Затем, после проведения экстренного погружения, боевые расчеты совершили обнаружение, захват и задачи условного ракетного удара высокоточным оружием из подводного положения, путем проведения электронных пусков, отмечают в пресс-службе.
По данным Минобороны РФ, экипажи самолета Бе-12 и двух противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации ЧФ поднялись в небо с аэродромов оккупированного Крыма и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника. При этом вертолеты Ка-27М задействовали опускную гидроакустической станции с целью обнаружения подводных целей.
Кроме того, отрабатывали задачи по условному торпедному и бомбовому удару по "обнаруженной" подводной лодке.
- Напомним, в Черном море с 5 по 13 апреля проходят масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит 19". В них принимают участие 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции, в общем 2200 военнослужащих.
- Россия тоже вывела в Черное море военные корабли и активизировала ракетные комплексы из-за учений НАТО Sea shield-2019.
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