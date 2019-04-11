Россия провела в Черном море электронные пуски ракет

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" совместно с морской авиацией ЧФ выполнила электронные пуски ракет в Черном море, говорится в сообщении.

В военном ведомстве отмечают, что экипаж подводной лодки выполнил всплытие на поверхность для установления сеанса связи, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника.

Затем, после проведения экстренного погружения, боевые расчеты совершили обнаружение, захват и задачи условного ракетного удара высокоточным оружием из подводного положения, путем проведения электронных пусков, отмечают в пресс-службе.

По данным Минобороны РФ, экипажи самолета Бе-12 и двух противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации ЧФ поднялись в небо с аэродромов оккупированного Крыма и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника. При этом вертолеты Ка-27М задействовали опускную гидроакустической станции с целью обнаружения подводных целей.

Кроме того, отрабатывали задачи по условному торпедному и бомбовому удару по "обнаруженной" подводной лодке.