"Морской щит 19": в Черном море пройдут масштабные учения НАТО
3 апреля, 2019, 18:44
В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит 19"
Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.
5-13 апреля во Черном море будут проводиться многонациональные учения НАТО, говорится в сообщении.
Отмечается, что в "Морском щите 19" примут участие 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции.
2 200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе, отмечает пресс-служба миссии.
5-13.04.2019 г. В Черном море будут проводиться крупнейшие многонациональные морские учения НАТО «Морской Щит 19». 14 военных кораблей и 6 военных кораблей с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе. https://t.co/EfYwu7SLli- UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) 3 апреля 2019 г.
- Напомним, 1 апреля в Одессу прибыли два боевых корабля НАТО: фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия Альянса в Черном море в ответ на агрессивное поведение России в Черноморском регионе.
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