"Морской щит 19": в Черном море пройдут масштабные учения НАТО

3 апреля, 2019, 18:44

В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит 19"

Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

5-13 апреля во Черном море будут проводиться многонациональные учения НАТО, говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Морском щите 19" примут участие 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции.

2 200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе, отмечает пресс-служба миссии.