РФ вывела в Черное море военные корабли и активизировала ракетные комплексы из-за учений НАТО Sea shield-2019

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Минобороны России.

Разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями кораблей НАТО в Черном море, говорится в сообщении.

Отмечается, что в назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации.