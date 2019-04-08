РФ вывела в Черное море военные корабли и активизировала ракетные комплексы из-за учений НАТО Sea shield-2019
8 апреля, 2019, 14:31
Корабли и ракетные комплексы Черноморского флота России выведены на дежурство в связи с учениями НАТО "Морской щит-2019", которые проходят в юго-западной части Черного моря
Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Минобороны России.
Разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями кораблей НАТО в Черном море, говорится в сообщении.
Отмечается, что в назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации.
- Напомним, с 5 по 13 апреля в Черном море проводятся военные учения кораблей НАТО "Морской щит 2019" . В них принимают участие 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции, в общем 2200 военнослужащих.
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