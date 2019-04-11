Порошенко о вступлении в НАТО: референдум и так будет

11 апреля, 2019, 15:55

Об этом он заявил на 12-м форуме по безопасности в Киеве 11 апреля, косвенно отвечая оппоненту Владимиру Зеленскому, сообщает Украинская правда.

Действующий глава государства напомнил, что уже внесены изменения в Конституцию по поводу курса евроатлантической интеграции...

"Вчера я подписал уникальный указ о запуске годовой национальной программы укрепления партнерства между Украиной и НАТО, где четко расписано, что к 2020 году, мы должны сделать, чтобы в 2023 году соответствовать критериям, которые позволят подписать план действий по членству", - сказал он .

Порошенко убеждает: "Только полноправное членство в ЕС и Североатлантическом альянсе окончательно и необратимо гарантирует украинскую государственную независимость. Так, членство в ЕС и НАТО, когда мы делегируем часть полномочий, гарантирует нашу независимость и национальную безопасность".

"Моя амбиция четкая: обеспечить успешное выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. И в 2023 году, когда будет завершен этот этап реформ, чтобы мы имели соответствие критериям и подали заявку на членство в Евросоюзе", - сказал он.

Что касается членства в НАТО, то, по словам Порошенко, "это альфа и омега" его программы.

"Оттягивать принятия решения, оттягивать эту работу - под каким бы предлогом вы не пытались это сделать: референдум или еще что. Референдум и так будет - почитайте материальную часть", - заявил Порошенко.

"Референдум будет тогда, когда мы подготовимся к вступлению - и когда страна, народ будет вносить изменения в Конституцию, делегируя часть суверенных полномочий. Но делать надо сейчас и уже, не откладывать", - добавил он.

По словам Порошенко, Зеленский пытается превратить президентские выборы в "шоу", но 21 апреля нужно подтвердить европейский и евроатлантический курс.

"Проголосовать за наш курс на ЕС и НАТО - именно это будет мощным сигналом Путину, тому, кто точно пришел не за Крымом и Донбассом - он им не нужен - а за всей Украиной. Сами эти выборы Путин рассматривает как решающую битву за всю Украину" , - заявил президент.

"Нам точно нельзя ошибиться. И результат выборов, подтверждение и поддержка евроатлантического, европейского курса - это будет мощным сигналом", - добавил он.

Действующий глава государства подтвердил, что 12 апреля проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Порошенко также заверил, что стремится "отстоять наш общий дом" и "построить государство по передовым стандартам", а также пообещал "насытить новыми лицами" свою команду.

Напомним, кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский считает, что вопрос о движении Украины в Евросоюз и НАТО нужно решать на референдуме .