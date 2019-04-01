//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский предлагает референдум о вступлении в ЕС и НАТО


фото: REUTERS
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает провести референдум перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Об этом заявил политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Позиция по евроинтеграции отражена в программе и выступлениях Владимира Зеленского. Мы движемся в Европу. Это выбор, который сделало украинское общество. Единственное, к чему пытаются придраться наши оппоненты, это референдум", - сказал Разумков.

По словам Разумкова, референдумы перед вступлением в НАТО и ЕС необходимы для того, чтобы при смене власти никто не мог "откатить назад", рассказав, что "это была идея президента, видение парламента, идея премьер-министра, какого-то отдельного министра или всего Кабинета министров".

"Это будет решение украинского народа, которое будет обжаловать очень-очень трудно", - считает советник.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать