Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/4 финала
11 апреля, 2019, 07:00
9 и 10 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов
Повторные матчи 1/4 финала состоятся 16 и 17 апреля.
- Напомним, 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил дома португальский "Порту".
- В другом четвертьфинальном матче 9 апреля "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити".
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