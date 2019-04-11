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Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/4 финала


фото: uefa
9 и 10 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов

Повторные матчи 1/4 финала состоятся 16 и 17 апреля.

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