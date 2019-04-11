Бразильский футболист говорит, что не заиграл в "Динамо" из-за Хацкевича

11 апреля, 2019, 10:56

Экс-полузащитник "Динамо" Витор Буэно объяснил нехватку игровой практики в киевской команде выбором тренера Александра Хацкевича

Слова бразильца передает esporte.uol.com.br.

"Это станет для меня уроком. Я очень мало играл в "Динамо" не из-за отсутствия формы или стараний на тренировках. Я хорошо себя показывал в товарищеских матчах на сборах. Просто таким был выбор тренера. Это не только мой случай, так происходило и с другими бразильцами, которым было трудно там играть. Я пытался отвлечься на друзей и семью. Но я был далеко, поэтому было непросто. Но я всегда знал, что когда-то другой клуб захочет меня подписать. Им стал "Сан-Паулу", - сказал Буэно .