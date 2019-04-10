В Раде готовят базовую редакцию закона о незаконном обогащении
Об этом заявил глава рабочей группы по наработке законопроекта Валерий Карпунцов, сообщает РБК-Украина.
В ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности он сообщил, что рабочая группа уже согласовала базовую редакцию закона, говорится в сообщении.
По его словам, группа уже провела три заседания, а четвертое состоится в пятницу, 12 апреля в 12:00.
"На заседании в понедельник нами была выработана и согласована базовая редакция, которую мы будем совершенствовать в пятницу", - подчеркнул Карпунцов.
По его словам, рабочая группа приняла решение разработать норму о наказании за незаконное обогащение, а дальше работать "над системными изменениями".
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