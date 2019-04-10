В Раде готовят базовую редакцию закона о незаконном обогащении

10 апреля, 2019, 19:13

Рабочая группа уже наработала базовую редакцию закона о незаконном обогащении

Об этом заявил глава рабочей группы по наработке законопроекта Валерий Карпунцов, сообщает РБК-Украина.

В ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности он сообщил, что рабочая группа уже согласовала базовую редакцию закона, говорится в сообщении.

По его словам, группа уже провела три заседания, а четвертое состоится в пятницу, 12 апреля в 12:00.

"На заседании в понедельник нами была выработана и согласована базовая редакция, которую мы будем совершенствовать в пятницу", - подчеркнул Карпунцов.

По его словам, рабочая группа приняла решение разработать норму о наказании за незаконное обогащение, а дальше работать "над системными изменениями".