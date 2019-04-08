Минюст готов обсуждать возвращение статьи за незаконное обогащение, - Петренко
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает Укринформ.
"Думаю, этот вопрос будет подниматься на наших следующих встречах с европейской стороной. Президент Украины внес как неотложный соответствующий законопроект в парламент. Я очень рассчитываю на то, что депутатские фракции поддержат этот законопроект", - сообщил он.
Чиновник отметил, что минюст готов к широкой дискуссии с экспертной средой и с нашими международными партнерами, для того чтобы восстановить в украинском уголовном законодательстве статью.
Отвечая на вопрос журналистов, выражает ли европейская сторона критику в адрес Конституционного Суда, принял решение об отмене статьи об ответственности за незаконное обогащение, Петренко отметил, что одним из ключевых принципов работы европейских институтов является независимость судебной ветви власти.
"Критиковать Конституционный суд, который является независимым конституционным институтом - это не в европейских традициях. Я понимаю, что это решение может нравиться или не нравиться, но сейчас оно является частью украинской правовой системы. Поэтому его надо выполнять, и надо находить максимально быстрые механизмы для заполнения этого пробела в уголовном законодательстве", - подчеркнул министр.
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Напомним, 8 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что парламент вернется к рассмотрению законопроекта, который восстанавливает статью о незаконном обогащении, после голосования по языковому закону.
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26 февраля во СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
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Затем КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
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Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение.
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