Геращенко сказала, когда Рада может вернуться к статье о незаконном обогащении

8 апреля, 2019, 17:16

Парламент вернется к рассмотрению законопроекта, который восстанавливает статью о незаконном обогащении, после голосования по языковому закону

Об этом сказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба БПП.

"После голосования за законопроект о государственном языке предлагаю внести в повестку дня и рассмотреть законопроект, восстанавливающий в Уголовном кодексе статью о незаконном обогащении", - сказала она.

Кроме того, Геращенко отметила необходимость возвращения к дискуссии об отмене электронного декларирования для антикоррупционных общественных активистов.