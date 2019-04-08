Геращенко сказала, когда Рада может вернуться к статье о незаконном обогащении
8 апреля, 2019, 17:16
Парламент вернется к рассмотрению законопроекта, который восстанавливает статью о незаконном обогащении, после голосования по языковому закону
Об этом сказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба БПП.
"После голосования за законопроект о государственном языке предлагаю внести в повестку дня и рассмотреть законопроект, восстанавливающий в Уголовном кодексе статью о незаконном обогащении", - сказала она.
Кроме того, Геращенко отметила необходимость возвращения к дискуссии об отмене электронного декларирования для антикоррупционных общественных активистов.
- Напомним, 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Затем КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение.
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