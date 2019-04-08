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Геращенко сказала, когда Рада может вернуться к статье о незаконном обогащении

Парламент вернется к рассмотрению законопроекта, который восстанавливает статью о незаконном обогащении, после голосования по языковому закону

Об этом сказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба БПП.

"После голосования за законопроект о государственном языке предлагаю внести в повестку дня и рассмотреть законопроект, восстанавливающий в Уголовном кодексе статью о незаконном обогащении", - сказала она.

Кроме того, Геращенко отметила необходимость возвращения к дискуссии об отмене электронного декларирования для антикоррупционных общественных активистов.

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