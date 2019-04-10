Трамп назвал переворотом расследование о его сговоре с РФ
10 апреля, 2019, 18:16
Решение начать расследование о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией было попыткой государственного переворота
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Рolitico.
Решение начать расследование о сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой государственного переворота, говорится в сообщении.
По словам Трампа, спецпрокурор Роберт Мюллер и его следователи, расследовавшие вмешательство России в выборы президента США 2016 года, "были людьми, которые действительно ненавидели Дональда Трампа".
"Это была попытка переворота. Это была попытка уничтожить президента, и мы победили их", - заявил президент США.
- Напомним, 26 марта Трамп в очередной раз раскритиковал работу спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал возможные связи штаба Трампа с Россией.
- 9 апреля генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в выборы президента США возможно будет обнародован в течение ближайшей недели.
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