Трамп назвал переворотом расследование о его сговоре с РФ

10 апреля, 2019, 18:16

Решение начать расследование о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией было попыткой государственного переворота

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Рolitico.

Решение начать расследование о сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой государственного переворота, говорится в сообщении.

По словам Трампа, спецпрокурор Роберт Мюллер и его следователи, расследовавшие вмешательство России в выборы президента США 2016 года, "были людьми, которые действительно ненавидели Дональда Трампа".

"Это была попытка переворота. Это была попытка уничтожить президента, и мы победили их", - заявил президент США.