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Трамп назвал переворотом расследование о его сговоре с РФ

Решение начать расследование о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией было попыткой государственного переворота

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Рolitico.

Решение начать расследование о сговоре между его предвыборным штабом и РФ было попыткой государственного переворота, говорится в сообщении.

По словам Трампа, спецпрокурор Роберт Мюллер и его следователи, расследовавшие вмешательство России в выборы президента США 2016 года, "были людьми, которые действительно ненавидели Дональда Трампа".

"Это была попытка переворота. Это была попытка уничтожить президента, и мы победили их", - заявил президент США.

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