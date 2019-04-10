Соболев и Семенченко выходят из партии "Самопомощь"

10 апреля, 2019, 11:32

Народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев объявили о намерениях покинуть объединение "Самопомощь"

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Егор Соболев уже подписал соответствующее заявление, а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время.

Отмечается, что депутаты сообщили об этом своих коллег во время заседания фракции "взаимопомощи".

Ранее Егор Соболев подтвердил разногласия с Садовым.

Напомним, что лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый анонсировал выход из парламентской фракции части депутатов.