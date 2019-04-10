Соболев и Семенченко выходят из партии "Самопомощь"
10 апреля, 2019, 11:32
Народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев объявили о намерениях покинуть объединение "Самопомощь"
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Егор Соболев уже подписал соответствующее заявление, а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время.
Отмечается, что депутаты сообщили об этом своих коллег во время заседания фракции "взаимопомощи".
Ранее Егор Соболев подтвердил разногласия с Садовым.
Напомним, что лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый анонсировал выход из парламентской фракции части депутатов.
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