Выход нардепов из Самопомощи. Соболев подтвердил разногласия с Садовым
9 апреля, 2019, 18:31
Народный депутат Егор Соболев заявил, что уже некоторое время имеет серьезные разногласия с руководством партии "Самопомощь"
Об этом он написал в Facebook.
"Мы по-разному видим, как представлять и отстаивать интересы избирателей. Эти дискуссии имеют место давно. Но я считал и считаю, что для решения этих проблем в той или иной степени эти споры должны быть внутренними", - написал Соболев.
Он отметил, что подтвердить или опровергнуть слухи о его выходе из фракции он собирается только после обсуждения этого вопроса на заседании фракции "Самопомощи".
- Ранее сообщалось, что лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый анонсировал выход из парламентской фракции части депутатов.
- Председатель парламентской фракции "Самопомощь" Олег Березюк пока нет списка депутатов, которые хотели бы покинуть фракцию.
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