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Выход нардепов из Самопомощи. Соболев подтвердил разногласия с Садовым

Народный депутат Егор Соболев заявил, что уже некоторое время имеет серьезные разногласия с руководством партии "Самопомощь"

Об этом он написал в Facebook.

"Мы по-разному видим, как представлять и отстаивать интересы избирателей. Эти дискуссии имеют место давно. Но я считал и считаю, что для решения этих проблем в той или иной степени эти споры должны быть внутренними", - написал Соболев.

Он отметил, что подтвердить или опровергнуть слухи о его выходе из фракции он собирается только после обсуждения этого вопроса на заседании фракции "Самопомощи".

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