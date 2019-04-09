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"Парламент доживает последние месяцы": Садовый анонсировал выход из Самопомощи части нардепов


фото: sykhiv.media
Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый анонсировал выход из парламентской фракции части депутатов

Об этом Садовый сообщил в Facebook.

"В ближайшее время часть народных депутатов от" взаимопомощи "покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", - написал Садовый.

По словам лидера партии, новый состав фракции будет формироваться по открытым спискам.

"Самопомощь" ждут непростые внутреннее перегруппировки. Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Далее пойдут те, для кого это действительно дело жизни ", - добавил Садовый.

  • Напомним, очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины назначены на 27 октября 2019 года.
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