"Парламент доживает последние месяцы": Садовый анонсировал выход из Самопомощи части нардепов
9 апреля, 2019, 13:46
Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый анонсировал выход из парламентской фракции части депутатов
Об этом Садовый сообщил в Facebook.
"В ближайшее время часть народных депутатов от" взаимопомощи "покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", - написал Садовый.
По словам лидера партии, новый состав фракции будет формироваться по открытым спискам.
"Самопомощь" ждут непростые внутреннее перегруппировки. Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Далее пойдут те, для кого это действительно дело жизни ", - добавил Садовый.
- Напомним, очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины назначены на 27 октября 2019 года.
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