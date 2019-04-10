"Суд" в Крыму продлил арест тяжело больному политзаключенному Бекирову

10 апреля, 2019, 14:29

Киевский районный "суд" города Симферополя в очередной раз продлил Эдему Бекирову срок содержания под стражей до 12 июня 2019 года

Об этом сообщают активисты "Крымской инициативы" в Facebook.

Отмечается, что на "судебном заседании", прокурор ходатайствовал о продлении Эдему Бекирову срока содержания под стражей. Защита и сам Бекиров, просили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Ранее сообщалось, что российские силовики Бекиров не придают необходимого лечения и справки о состоянии здоровья.