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"Суд" в Крыму продлил арест тяжело больному политзаключенному Бекирову


фото: lenta.ua
Киевский районный "суд" города Симферополя в очередной раз продлил Эдему Бекирову срок содержания под стражей до 12 июня 2019 года

Об этом сообщают активисты "Крымской инициативы" в Facebook.

Отмечается, что на "судебном заседании", прокурор ходатайствовал о продлении Эдему Бекирову срока содержания под стражей. Защита и сам Бекиров, просили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Ранее сообщалось, что российские силовики Бекиров не придают необходимого лечения и справки о состоянии здоровья.

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