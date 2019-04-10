"Суд" в Крыму продлил арест тяжело больному политзаключенному Бекирову
10 апреля, 2019, 14:29
Киевский районный "суд" города Симферополя в очередной раз продлил Эдему Бекирову срок содержания под стражей до 12 июня 2019 года
Об этом сообщают активисты "Крымской инициативы" в Facebook.
Отмечается, что на "судебном заседании", прокурор ходатайствовал о продлении Эдему Бекирову срока содержания под стражей. Защита и сам Бекиров, просили суд изменить меру пресечения на домашний арест.
Ранее сообщалось, что российские силовики Бекиров не придают необходимого лечения и справки о состоянии здоровья.
- 12 декабря 2018 российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо .
- 10 января 2019 оккупационный "суд" в Крыму оставил Эдема Бекирова под арестом до 11 февраля.
- Сообщалось, что Бекирова, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов, вывезут 14 января на неделю в симферопольскую больницу им. Семашко для медобследования. Однако, в больницу его увезли .
- Ранее в политзаключенного Эдема Бекирова, который находится в Симферопольском СИЗО, появилась аллергическая реакция через грибок в камере . Адвокат Бекирова заявил, что политзаключенный хочет держать голодовку.
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