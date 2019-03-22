Больному политзаключенному Бекирову не дают необходимого лечения и справки о состоянии здоровья, - адвокат
Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.
"Сейчас Эдема перевели в медицинскую часть СИЗО. Многие думают, что это больница. Нет. Камера побольше и может чаще видеть фельдшера и еда повкуснее", - рассказал Курбединов.
Адвокат отметил, что его подзащитному не делают обязательной для него ежемесячной процедуры, связанной с его сердцем и операцией на сердце. Под наблюдением врачей он требует медикаментозной поддержки. Не дают ему также результатов УЗИ и других медицинских документов, которые были сделаны уже после ареста. А те медсправки, которые Бекиров получил во время пребывания в СИЗО - не содержат объективных результатов и реального диагноза.
"Каждый день наносит непоправимый вред здоровью и является риском для жизни", - добавил он.
- Напомним, российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо.
- 10 января оккупационный "суд" в Крыму оставил Эдема Бекирова под арестом до 11 февраля.
- Сообщалось, что Бекирова, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов, вывезут 14 января на неделю в симферопольскую больницу им. Семашко для медобследования. Однако, в больницу егоне вывезли.
- Ранее у политзаключенного Эдема Бекирова, который находится в Симферопольском СИЗО, появилась аллергическая реакция из-за грибка в камере. Адвокат Бекирова заявил, что политзаключенный хочет держать голодовку.
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