Больному политзаключенному Бекирову не дают необходимого лечения и справки о состоянии здоровья, - адвокат

22 марта, 2019, 18:50

В пятницу, 22 марта, адвокат посетил Эдема Бекирова в Симферопольском СИЗО

Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

"Сейчас Эдема перевели в медицинскую часть СИЗО. Многие думают, что это больница. Нет. Камера побольше и может чаще видеть фельдшера и еда повкуснее", - рассказал Курбединов.

Адвокат отметил, что его подзащитному не делают обязательной для него ежемесячной процедуры, связанной с его сердцем и операцией на сердце. Под наблюдением врачей он требует медикаментозной поддержки. Не дают ему также результатов УЗИ и других медицинских документов, которые были сделаны уже после ареста. А те медсправки, которые Бекиров получил во время пребывания в СИЗО - не содержат объективных результатов и реального диагноза.

"Каждый день наносит непоправимый вред здоровью и является риском для жизни", - добавил он.