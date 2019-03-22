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Больному политзаключенному Бекирову не дают необходимого лечения и справки о состоянии здоровья, - адвокат

В пятницу, 22 марта, адвокат посетил Эдема Бекирова в Симферопольском СИЗО

Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

"Сейчас Эдема перевели в медицинскую часть СИЗО. Многие думают, что это больница. Нет. Камера побольше и может чаще видеть фельдшера и еда повкуснее", - рассказал Курбединов.

Адвокат отметил, что его подзащитному не делают обязательной для него ежемесячной процедуры, связанной с его сердцем и операцией на сердце. Под наблюдением врачей он требует медикаментозной поддержки. Не дают ему также результатов УЗИ и других медицинских документов, которые были сделаны уже после ареста. А те медсправки, которые Бекиров получил во время пребывания в СИЗО - не содержат объективных результатов и реального диагноза.

"Каждый день наносит непоправимый вред здоровью и является риском для жизни", - добавил он.

 

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