"Домыслы и предположения": в Зеленского прокомментировали сообщения о кадровых назначениях

10 апреля, 2019, 13:51

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского прокомментировали информацию некоторых СМИ о якобы решении о будущих кадровых назначениях в случае победы кандидата на выборах

Об этом сообщила пресс-служба команды Зеленского в Facebook.

"В СМИ появилась информация о назначении, которые Владимир Зеленский якобы планирует после победы на выборах президента Украины. Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях ", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба отметила, что сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные посты, находящиеся в компетенции президента.

"Кандидатов будет объявлено до голосования во втором туре, как и обещал Владимир. Мы не исключаем, что в тех или иных претендентов могут быть замечания, ведь идеальных людей не существует", - говорится в сообщении.

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В Зеленского сообщили, что любые прогнозы относительно персонального состава команды, обнародование любых фамилий в связи с должностями преждевременно.

"Команда Зеленского и его представители не делают таких предположений ни публично, ни конфиденциально. Список на назначение объявит Владимир Зеленский . Подчеркиваем: только он и только в тот срок, о котором он говорил раньше", - сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Зеленского рассказали, какими будут первые 10 решений в случае победы.