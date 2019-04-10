10 апреля, 2019, 09:40

Об этом рассказал идеолог предвыборной кампании Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Данил Гетманцев, передает LIGA.net .

"Вывод после встречи: идей много, но о них не хотят подробно рассказывать или они еще не финализированны", - отмечает издание.

В частности, 10 первых решений изложены так:

Пригласит Великобританию и США в нормандский формат.

Команда Зеленского готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу.

Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров, а с боевиками "ЛНР" и "ДНР" переговоров не будет.

Кроме того, он собирается вывести из переговорного процесса Виктора Медведчука.

Устранит "конкуренцию" между Минобороны и Генштабом.

В то же время, в Зеленского не объяснили в чем именно, на их взгляд, заключается указанная конкуренция.

Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Предложит Верховной Раде принять закон о медиации. Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать альтернативный способ разрешения спора.

Внесет в Раду экономический блок законопроектов 5% -ная налоговая амнистия с 2020 года, налог на выведен капитал и Служба финансовых расследований, международный обмен налоговой информацией.

Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ: имена озвучит до 19 апреля.

То есть неофициально изданию назвали следующие имена: МИД - экс-министр финансов Александр Данилюк , ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ или экс-председатель Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ - Игорь Смешко .

Попросит парламент принять пакет законопроектов о народовластии, чтобы урегулировать вопрос общенационального и местных референдумов, петицей; а также отзыва нардепов и импичмента президента.

Проведет аудит государства, создав консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение 3-4 месяцев.

Внедрит "секретный план" для Верховной Рады. Мол, если сотрудничества с депутатами не получится, будут другие варианты, "которые многих удивят".

Реформирует Администрацию президента, убрав "кураторов". Мол, АП выполнять функцию канцелярии и нарабатывать идеи. Обещают рассекретить список гостей.