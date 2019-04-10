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Порошенко назначил и.о. главы Одесской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности главы Одесской областной государственной администрации

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

Порошенко подписал указ №120 / 2019.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - говорится в тексте указа.

Паращенко был первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации.

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