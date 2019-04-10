Порошенко назначил и.о. главы Одесской ОГА
10 апреля, 2019, 19:09
Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности главы Одесской областной государственной администрации
Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.
Порошенко подписал указ №120 / 2019.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - говорится в тексте указа.
Паращенко был первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации.
- 8 апреля президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима от должности главы Одесской ОГА.
- Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской и Херсонской ОГА Максима Степанова и Андрея Гордеева.
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