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Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова

Максим Степанов
фото: odessamedia
Президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима Владимировича от должности главы Одесской областной государственной администрации

Об этом говорится в указе президента.

По данным источника УНИАН , такое решение связано, скорее всего, с результатами в регионе первого тура выборов президента Украины. Так, в Одесской области по результатам голосования в первом туре лидирует Владимир Зеленский с 41,26% голосов, на втором месте - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 21,92%. Действующий президент набрал чуть более 9%.

Максим Степанов занимал должность губернатора Одесской области с января 2017 года. До этого он 5 лет работал в государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

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