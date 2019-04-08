Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
Об этом говорится в указе президента.
По данным источника УНИАН , такое решение связано, скорее всего, с результатами в регионе первого тура выборов президента Украины. Так, в Одесской области по результатам голосования в первом туре лидирует Владимир Зеленский с 41,26% голосов, на втором месте - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с 21,92%. Действующий президент набрал чуть более 9%.
Максим Степанов занимал должность губернатора Одесской области с января 2017 года. До этого он 5 лет работал в государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.
Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.
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