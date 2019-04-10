Кабмин согласовал отстранение Степанова и Гордеева, - источники

10 апреля, 2019, 13:22

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской и Херсонской ОГА Максима Степанова и Андрея Гордеева

Об этом Эспрессо.TV сообщили источники в правительстве.

Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.

Ожидается, что в ближайшее время президент Порошенко подпишет соответствующие указы.