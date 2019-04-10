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Кабмин согласовал отстранение Степанова и Гордеева, - источники

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской и Херсонской ОГА Максима Степанова и Андрея Гордеева

Об этом Эспрессо.TV сообщили источники в правительстве.

Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.

Ожидается, что в ближайшее время президент Порошенко подпишет соответствующие указы.

  • 6 апреля Андрей Гордеев, которого связывают с делом об убийстве Екатерины Гандзюк, подал в отставку.
  • 8 апреля президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима от должности председателя Одесской ОГА.

 

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