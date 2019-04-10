Кабмин согласовал отстранение Степанова и Гордеева, - источники
10 апреля, 2019, 13:22
Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской и Херсонской ОГА Максима Степанова и Андрея Гордеева
Об этом Эспрессо.TV сообщили источники в правительстве.
Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.
Ожидается, что в ближайшее время президент Порошенко подпишет соответствующие указы.
- 6 апреля Андрей Гордеев, которого связывают с делом об убийстве Екатерины Гандзюк, подал в отставку.
- 8 апреля президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима от должности председателя Одесской ОГА.
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