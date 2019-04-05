Меркель пригласила Порошенко на 12 апреля в Берлин
5 апреля, 2019, 14:25
Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко
Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Интерфакс-Украина .
Отвечая на вопрос журналистов, почему Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента Украины, Зайберт отметил, что Порошенко - действующий президент.
" Петр Порошенко - это нынешний президент Украины. Есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится", - отметил Зайберт.
По его словам, на переговорах речь пойдет о "двусторонних отношениях, внутриполитической ситуации в Украине и о реализации Минских договоренностей".
- Напомним, 1 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Украины Петру Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
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