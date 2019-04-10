Администратор украинского футбольного клуба разбил арбитру лицо
Об этом сообщает Sport Arena.
После матча 20-го тура первой лиги между "Прикарпатьем" и "Николаевом" (1:2), который состоялся 27 марта, сотрудник Ивано-Франковского клуба ударил по лицу арбитра встречи Игоря Бича.
По данным издания, удар был такой силы, что у рефери пошла кровь. Пришлось даже вызывать полицию, которая зафиксировала факт нанесения побоев. Кроме того, инцидент в своем рапорте описал и делегат матча.
Как сообщают источники сайта, сотрудником "Прикарпатье" был администратор клуба Александр Бурлака. Сначала рапорт делегата изучили в комитете арбитров, после чего дело было передано в контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, который свое решение примет 11 апреля.
Если все факты подтвердятся, нарушителю грозит отстранение от футбола минимум на несколько лет.
Во всех трех весенних матчах в ворота "Прикарпатье" предназначались пенальти, а футболисты команды суммарно получили за три встречи 20 желтых и 3 красных карточки.
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