Украинский футболист рассказал, играл ли за "сборную ЛНР"

9 апреля, 2019, 14:25

Голкипер сборной Украины по мини-футболу Святослав Марканич объяснил, как оказался в списках игроков сборной "ЛНР" на матч против Абхазии

Об этом вратарь рассказал в комментарии Tribuna.com .

"С 1914-го года я живу в Киеве, но по семейным обстоятельствам пришлось на некоторое время вернуться в Луганскую область. Там мне поступило предложение сыграть за сборную "ЛНР" в Абхазии. Я сразу же категорически отказал - у меня проукраинская позиция, это все знают. Я не то, что не играл, ни одной тренировки с этой командой не провел. Потом меня друг из Львова набрал. Говорит: "Видел, ты в списке этой сборной?» Я был в шоке, написал письмо в ФФУ. Там подтвердили, что я прав - ни за какую сборную "ЛНР" не играл. Как и почему я оказался в этом списке, мне непонятно ", - заявил футболист.

Марканич прокомментировал ситуацию, есть доказательства, что он выступал в чемпионате "ЛНР".

"Уже говорил - по семейным обстоятельствам был дома, в Луганской области. Играл там для поддержания формы, для тонуса. Для меня это не чемпионат "ЛНР" - чемпионат двора, шестого подъезда. Так я это называю. Да и на всех афишах никто такого ни писал - чемпионат Луганщины. Никакого "ЛНР". Я даже просил местного корреспондента ни писали так. Но там сложно тем, у которых такая же позиция, как у меня. Всякое может случится, сами понимаете. у меня там уже и не осталось никого. Все близкие родственники переехали в Киев. Играл там где сезон, матчей 12. Это не секрет - в интернет можно посмотреть. Но еще раз - я там просто поддерживал форму. У меня есть только одна страна, одна сборная. Это Украины ", - сказал Марканич.

По данным издания, Марканич провел более 30 матчей в так называемом чемпионате "ЛНР". Сейчас Марканич выступает за мини-футбольный клуб "Факторум", в прошлом году стал чемпионом страны. Ранее футболист защищал цвета "Зари" и алчевской "Стали". Играл также за любительские команды.