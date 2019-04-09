Экс-голкипер "сборной ЛНР" сыграл за Украину в мини-футболе, появилась реакция чиновника

9 апреля, 2019, 09:52

Вратарь Святослав Марканич провел матч за сборную Украины по мини-футболу, а четыре года назад выступал за "сборную ЛНР"

Об этом сообщает "Трибуна" .

35-летний Святослав Марканич принял участие в товарищеском матче сборной Украины по мини-футболу против Швейцарии (10: 2). В 2015 году он был замечен в составе сборной так называемой ЛНР в товарищеском матче против Абхазии (0: 1).

Сейчас Марканич выступает за мини-футбольный клуб "Факторум", в прошлом году стал чемпионом страны. Ранее футболист защищал цвета "Зари" и алчевской "Стали". Играл также за любительские команды "Горняк", "Заря" и "Буча".

Почетный президент ассоциации пляжного футбола, экс-кандидат в президенты ФФУ Сергей Харченко заявил, что это не соответствует действительности.

"Я разговаривал с игроком. Святослав не играл никаких матчей за сборные ЛНР / ДНР. Он украинец, патриот !, рожденный в Луганске. Действительно была попытка и его приглашали, но он отказал! Он выбрал Украину и с 2015 года с семьей с маленьким ребенком проживает в Киеве. Я верю и поддерживаю Святослава! ", - написал Харченко в Facebook.