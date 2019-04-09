Экс-голкипер "сборной ЛНР" сыграл за Украину в мини-футболе, появилась реакция чиновника
Об этом сообщает "Трибуна" .
35-летний Святослав Марканич принял участие в товарищеском матче сборной Украины по мини-футболу против Швейцарии (10: 2). В 2015 году он был замечен в составе сборной так называемой ЛНР в товарищеском матче против Абхазии (0: 1).
Сейчас Марканич выступает за мини-футбольный клуб "Факторум", в прошлом году стал чемпионом страны. Ранее футболист защищал цвета "Зари" и алчевской "Стали". Играл также за любительские команды "Горняк", "Заря" и "Буча".
Почетный президент ассоциации пляжного футбола, экс-кандидат в президенты ФФУ Сергей Харченко заявил, что это не соответствует действительности.
"Я разговаривал с игроком. Святослав не играл никаких матчей за сборные ЛНР / ДНР. Он украинец, патриот !, рожденный в Луганске. Действительно была попытка и его приглашали, но он отказал! Он выбрал Украину и с 2015 года с семьей с маленьким ребенком проживает в Киеве. Я верю и поддерживаю Святослава! ", - написал Харченко в Facebook.
- Напомним, 19 марта 2015 года сборная "ЛНР" в Сухуми сыграла свой первый в истории матч против Абхазии .
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11 июня 2018 года Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал сообщение, в котором раскритиковал участие футбольной сборной "Закарпатье" в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран.
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