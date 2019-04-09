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Ягланд обеспокоен судьбой россиян в случае выхода России из Совета Европы


фото: REUTERS
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд объясняет свои беспокойства возможностью выхода России из Европейской конвенции по правам человека заботой о российских гражданах
Об этом глава СЕ заявил, отвечая во вторник на вопросы делегатов ПАСЕ, сообщает Укринформ

"Я уверен, если Россия выйдет из конвенции по правам человека, то это, наверное, будет другая Россия и остальная Европа. Мы также обеспокоены тем, что может возникнуть новая линия, которая разделит Европу. Речь идет о том, что 700 млн граждан будут находиться под защитой Европейской конвенции, а 140 млн человек (население РФ - ред.) с другой стороны не будут под защитой Европейской конвенции и Европейского суда ", - объяснил свое видение ситуации Ягланд.

Он также заявил, что если Россия в июне не восстановит уплату взносов в бюджет СЕ, то в организации уже с июля будет введено в действие чрезвычайный план по сокращению бюджетных расходов. Он, в частности, предусматривает уменьшение количества проведения мероприятий под эгидой Совета Европы, а также сокращение около 250 сотрудников секретариата организации.

  • Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть делегацию РФ в ПАСЕ.
  • Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления из Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.
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