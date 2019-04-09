Ягланд обеспокоен судьбой россиян в случае выхода России из Совета Европы

"Я уверен, если Россия выйдет из конвенции по правам человека, то это, наверное, будет другая Россия и остальная Европа. Мы также обеспокоены тем, что может возникнуть новая линия, которая разделит Европу. Речь идет о том, что 700 млн граждан будут находиться под защитой Европейской конвенции, а 140 млн человек (население РФ - ред.) с другой стороны не будут под защитой Европейской конвенции и Европейского суда ", - объяснил свое видение ситуации Ягланд.

Он также заявил, что если Россия в июне не восстановит уплату взносов в бюджет СЕ, то в организации уже с июля будет введено в действие чрезвычайный план по сокращению бюджетных расходов. Он, в частности, предусматривает уменьшение количества проведения мероприятий под эгидой Совета Европы, а также сокращение около 250 сотрудников секретариата организации.