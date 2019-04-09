//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Списка нет. Березюк отреагировал на анонсированный Садовым выход нардепов из Самопомощи

Председатель парламентской фракции "Самопомощь" Олег Березюк пока не имеет списка депутатов, которые хотели бы покинуть фракцию

Об этом Березюк сказал в кулуарах парламента, сообщает Укринформ .

"Сегодня нет людей в списке у меня лично, которые сказали, что" я выхожу из фракции ". Сегодня, возможно, есть люди, которые думают о своей дальнейшей политической карьере с теми или иными политическими силами или группами. Но определенно нет людей, которые хотят выйти из партии или из фракции по политическим мотивам ", - сказал Березюк.

Он добавил, что все депутаты четко понимают, что партия "Самопомощь" соответствует их идеологическим видением развития государства.

"Но именно сейчас этот период есть, когда люди думают и размышляют о своей будущей политической карьере. Кто-то видит их с политической партией" Самопомощь ", а, возможно, кто-то и не видит, а, возможно, просто кто-то думает", - отметил Березюк.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать