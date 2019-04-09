Списка нет. Березюк отреагировал на анонсированный Садовым выход нардепов из Самопомощи

9 апреля, 2019, 16:00

Председатель парламентской фракции "Самопомощь" Олег Березюк пока не имеет списка депутатов, которые хотели бы покинуть фракцию

Об этом Березюк сказал в кулуарах парламента, сообщает Укринформ .

"Сегодня нет людей в списке у меня лично, которые сказали, что" я выхожу из фракции ". Сегодня, возможно, есть люди, которые думают о своей дальнейшей политической карьере с теми или иными политическими силами или группами. Но определенно нет людей, которые хотят выйти из партии или из фракции по политическим мотивам ", - сказал Березюк.

Он добавил, что все депутаты четко понимают, что партия "Самопомощь" соответствует их идеологическим видением развития государства.

"Но именно сейчас этот период есть, когда люди думают и размышляют о своей будущей политической карьере. Кто-то видит их с политической партией" Самопомощь ", а, возможно, кто-то и не видит, а, возможно, просто кто-то думает", - отметил Березюк.