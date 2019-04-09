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"Надо принимать": Порошенко поддержал идею закона об импичменте

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости закона об импичменте

Об этом президент сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления", - сказал Порошенко.

Президент также отметил готовность к дискуссии по вопросу импичмента.

"Хочу подчеркнуть, что после принятия Конституции в 1996 году мы 23 года даже не приблизились к закону об импичменте, и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", - добавил Порошенко.

 

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