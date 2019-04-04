Зеленский рассказал, каким будет первый указ в должности президента Украины в случае победы

4 апреля, 2019, 08:55

Об этом он рассказал в интервью "Радио.Свобода".

Шоумен сказал, что первым указом будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия.

"Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте Президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.