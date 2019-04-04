Зеленский рассказал, каким будет первый указ в должности президента Украины в случае победы
4 апреля, 2019, 08:55
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский рассказал, каким будет его первый указ на посту президента Украины в случае победы на выборах
Об этом он рассказал в интервью "Радио.Свобода".
Шоумен сказал, что первым указом будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия.
"Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте Президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.
- Напомним, что ЦИК подсчитала 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.
- По результатам, Владимир Зеленский набрал 30,24% (5 713 825 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3 014 523 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,40% - 2 532 320 голосов.
- Кандидат в преизиденты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский" .
- Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский"
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