Президент назначил Кривоноса главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.
"Назначил заместителя Секретаря СНБО Украины полковника Сергея Кривоноса главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ подписал сегодня", - говорится в сообщении.
Назначил заместителя Секретаря СНБО Украины полковника Сергея Кривоноса главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ подписал сегодня pic.twitter.com/REglivyIEK- Петр Порошенко (@poroshenko) 9 апреля 2019 г.
В то же время, пресс-служба президента приводит текст указа.
"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 6 августа 2015 № 467" О персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля "(с изменениями, внесенными Указами от 23 ноября 2015 № 655, от 14 декабря 2016 года № 554, от 6 марта 2018 № 56, от 4 февраля 2019 № 28 от 4 марта 2019 № 49) ввести в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса Сергея Григорьевича - заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, определив его главой комиссии", - говорится в указе №114 / 2019.
- Напомним, 12 марта президент Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса заместителем секрктарь СНБО. С октября 2014 года Кривонос был начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ, а с января 2016 года Кривоноса был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.
- Сергей Кривонос баллотировался на пост президента Украины на выборах 2019, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко, заявив, что считает нецелесообразным изменение верховного главнокомандующего во время войны.
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