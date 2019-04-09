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Президент назначил Кривоноса главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса указом президента назначили главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.

"Назначил заместителя Секретаря СНБО Украины полковника Сергея Кривоноса главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ подписал сегодня", - говорится в сообщении.

В то же время, пресс-служба президента приводит текст указа.

"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 6 августа 2015 № 467" О персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля "(с изменениями, внесенными Указами от 23 ноября 2015 № 655, от 14 декабря 2016 года № 554, от 6 марта 2018 № 56, от 4 февраля 2019 № 28 от 4 марта 2019 № 49) ввести в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса Сергея Григорьевича - заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, определив его главой комиссии", - говорится в указе №114 / 2019.

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