"Считаю нецелесообразным смену верховного главнокомандующего", - кандидат Кривонос снялся с президентской гонки

6 марта, 2019, 19:36

Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос заявил, что прекращает борьбу за президентский пост на выборах 2019

Об этом Кривонос сообщил в Facebook.

Свой отказ от дальнейшего участия в гонках Кривонос объяснил тем, что не желает смены верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины в условиях фактической войны с Россией.

"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украина! Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, нецелесообразным изменение верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины ", - написал Кривонос.