"Считаю нецелесообразным смену верховного главнокомандующего", - кандидат Кривонос снялся с президентской гонки
Об этом Кривонос сообщил в Facebook.
Свой отказ от дальнейшего участия в гонках Кривонос объяснил тем, что не желает смены верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины в условиях фактической войны с Россией.
"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украина! Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, нецелесообразным изменение верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины ", - написал Кривонос.
- Напомним, ранее нардеп Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
- Гриценко заявил, что ведет переговоры о объединении с пятью кандидатами в президенты.
- Партия "Сила людей" сняла кандилата Дмитрия Гнапа с президентских выборов.
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