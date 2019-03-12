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Порошенко назначил экс-кандидата в президенты Кривоноса заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы Совета нацбезопасности и обороны экс-кандидата в президенты Сергея Кривоноса

Назначение Порошенко транслировал в Facebook.

"Я принял решение и подписал указ о назначении вас, господин полковник, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Буквально сейчас есть огромный общественный запрос на это назначение. Очень важна ваша характеристика - это ваша абсолютная нетерпимость к коррупции. И это мое президентское поручение - нулевая толерантность к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, защитили оборонный комплекс от любых нападений или недоверия. Мы должны укрепить доверие общества и международных партнеров к оборонному комплексу", - сказал Порошенко.

Новоназначенный заместитель секретаря СНБОУ Сергей Кривонос пообещал бороться с коррупцией и хищениями в армии.

"Я благодарю за возможность продолжить путь воина. Благодаря вашей поддержке, поддержке правительства и наших иностранных партнеров в максимально короткие сроки провести комплекс мероприятий, которые укрепят доверие наших друзей и нашего народа к оборонной промышленности и приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции, мародерства в армии. Те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию, уверен, будут наказаны", - сказал Кривонос.

Сергей Григорьевич Кривонос - полковник Вооруженных сил Украины. В должности командира 8-го хмельницкого полка спецназначения дважды выводил полк в лучшие части ВСУ по итогам года. В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая отмечена значительными потерями нападавших.

7 октября 2014 был назначен начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ. Полковник Кривонос и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО. 5 января 2016 г. приказом министра обороны Украины Кривонос был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

  • Напомним, ранее Сергей Кривонос снялся с президентской гонки , заявив, что считает нецелесообразным смену верховного главнокомандующего во время войны.
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