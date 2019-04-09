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Представление на увольнение главы Одесской ОГА уже в Кабмине


фото: kominternovskoe
Президент Петр Порошенко направил в Кабмин представление на увольнение Максима Степанова с должности главы Одесской ОГА

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

По словам Гройсмана, Кабмин рассмотрит его в среду, 10 апреля.

"Обращение от президента поступило в правительство сегодня и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал Гройсман.

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