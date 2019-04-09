Представление на увольнение главы Одесской ОГА уже в Кабмине

9 апреля, 2019, 15:33

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

По словам Гройсмана, Кабмин рассмотрит его в среду, 10 апреля.

"Обращение от президента поступило в правительство сегодня и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал Гройсман.