Представление на увольнение главы Одесской ОГА уже в Кабмине
9 апреля, 2019, 15:33
Президент Петр Порошенко направил в Кабмин представление на увольнение Максима Степанова с должности главы Одесской ОГА
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.
По словам Гройсмана, Кабмин рассмотрит его в среду, 10 апреля.
"Обращение от президента поступило в правительство сегодня и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал Гройсман.
- Напомним, что 8 апреля, президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации.
- Отстраненный от должности указом президента Петра Порошенко председатель Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Степанов отказался покидать занимаемую должность.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-