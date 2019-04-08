//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Глава Одесской ОГА отказывается покидать пост по указу Порошенко


фото: dumskaya
Отстраненный от должности указом президента Петра Порошенко глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Степанов отказался покидать занимаемую должность

Об этом глава Одесской ОГА Максим Степанов заявил сегодня на брифинге, передает " УНИАН ".

Он отметил, что вчера в СМИ появилась информация о том, что он якобы написал заявление на увольнение.

"Глава Одесской ОГА перед вами. Он никаких заявлений не писал", - заявил он.

По словам Степанова, "было бы странно и нечестно" перед жителями Одесской области пойти на такой шаг.

Он напомнил, что сегодня, 8 апреля, появился указ президента об отстранении его от должности: "Очень странный документ, который, по моему убеждению и убеждению юристов, даже студента, который учится на юриста, не имеет ничего общего с законодательством Украины" .

"Он ( Петр Порошенко - ред.) вышел за полномочия, записанные в Конституции", - заявил Степанов.

Он также добавил, что президент имеет право назначать и увольнять глав ОГА по представлению Кабинета министров. А во время визита президента в область ему предложили написали заявление на увольнение.

"Было предложение написать заявление. Я отказался от этого предложения, потому что у меня нет собственного желания писать заявление", - сказал председатель Одесской ОГА.

Напомним, что 8 апреля, президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать