Глава Одесской ОГА отказывается покидать пост по указу Порошенко

8 апреля, 2019, 14:23

Отстраненный от должности указом президента Петра Порошенко глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Степанов отказался покидать занимаемую должность

Об этом глава Одесской ОГА Максим Степанов заявил сегодня на брифинге, передает " УНИАН ".

Он отметил, что вчера в СМИ появилась информация о том, что он якобы написал заявление на увольнение.

"Глава Одесской ОГА перед вами. Он никаких заявлений не писал", - заявил он.

По словам Степанова, "было бы странно и нечестно" перед жителями Одесской области пойти на такой шаг.

Он напомнил, что сегодня, 8 апреля, появился указ президента об отстранении его от должности: "Очень странный документ, который, по моему убеждению и убеждению юристов, даже студента, который учится на юриста, не имеет ничего общего с законодательством Украины" .

"Он ( Петр Порошенко - ред.) вышел за полномочия, записанные в Конституции", - заявил Степанов.

Он также добавил, что президент имеет право назначать и увольнять глав ОГА по представлению Кабинета министров. А во время визита президента в область ему предложили написали заявление на увольнение.

"Было предложение написать заявление. Я отказался от этого предложения, потому что у меня нет собственного желания писать заявление", - сказал председатель Одесской ОГА.

Напомним, что 8 апреля, президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации.