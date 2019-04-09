Поступления единого соцвзноса в бюджет выросли на четверть

9 апреля, 2019, 13:58

За первый квартал 2019 в бюджет поступило 61,3 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, что на 23,2%, или на 11,5 млрд больше, чем год назад

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.

В марте 2019 ЕСВ составил 21,3 млрд грн, что на 22%, или на 3,8 млрд грн больше марта 2018 года.

Напомним, что в течение 2018 ДФС обеспечено поступление ЕСВ на уровне 228 млрд грн.

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