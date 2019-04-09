Поступления единого соцвзноса в бюджет выросли на четверть
9 апреля, 2019, 13:58
За первый квартал 2019 в бюджет поступило 61,3 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, что на 23,2%, или на 11,5 млрд больше, чем год назад
Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.
В марте 2019 ЕСВ составил 21,3 млрд грн, что на 22%, или на 3,8 млрд грн больше марта 2018 года.
Напомним, что в течение 2018 ДФС обеспечено поступление ЕСВ на уровне 228 млрд грн.
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Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, около 400 тыс украинцев благодаря пенсионной реформе добавились к числу плательщиков единого социального взноса (ЕСВ).
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Ранее министр заявлял, что с 26 млн трудоспособных граждан Украины единый социальный взнос платят только 12 млн человек .
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