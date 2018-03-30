Около 400 тысяч украинцев вышли из "тени" и стали новыми плательщиками ЕСВ, - Рева

30 марта, 2018, 18:37

Около 400 тысяч украинцев благодаря пенсионной реформе добавились к числу плательщиков единого социального взноса (ЕСВ)

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Радио Свобода".

"После проведенной реформы появилось около 400 тысяч новых плательщиков единого социального взноса, которые начали платить. Сейчас вопрос, который задают люди, когда устраиваются на работу – даже не "какая заработная плата?", а "буду ли я получать ее легально?" Люди начинают понимать, что это важная вещь", – указал министр.

Он отметил, что сейчас в Украине "соотношение тех, кто платит ЕСВ, и тех, кто получает пенсию друг к другу, но если вы возьмете трудоспособное население, которое могло бы платить", то на одного пенсионера приходится двое трудоспособных – "26 миллионов трудоспособных человек и 12 миллионов пенсионеров".

"С 26 миллионов официально занятых 16 миллионов, ЕСВ платят 12 миллионов, 4 миллиона абсолютно легально не платят ЕСВ. Далее по методике Международной организации труда учтем 1 миллион 800 тысяч безработных. То есть добавляем еще 2 миллиона до 16 и получаем 18 миллионов, а где еще 8 миллионов? В тени, за границей и так далее", – добавил Рева.