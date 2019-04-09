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Под офисом Зеленского подрались его сторонники и противники

Под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского подрались участники акций

Об этом сообщает Общественное .

Подрались сторонники и противники шоумена.

Драка началась после того, как участники акции в поддержку Зеленского выдрали плакат у оппонентов. Правоохранители вывели участников драки из толпы.

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