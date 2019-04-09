Под офисом Зеленского подрались его сторонники и противники
9 апреля, 2019, 18:19
Под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского подрались участники акций
Об этом сообщает Общественное .
Подрались сторонники и противники шоумена.
Драка началась после того, как участники акции в поддержку Зеленского выдрали плакат у оппонентов. Правоохранители вывели участников драки из толпы.
- Ранее сообщалось, что несколько сотен человек митингуют перед офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве.
- Протестующие под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского обвиняют его штаб в провокациях.
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