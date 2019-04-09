Под офисом Зеленского митингуют несколько сот человек

9 апреля, 2019, 17:15

Несколько сотен человек митингуют перед офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве

Об этом сообщает Радио Свобода .

Несколько сотен людей, молодых и пожилых людей, собрались под офисом кандидата в президенты Зеленского, говорится в сообщении.

Отмечается, что за несколько часов до начала акции в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского утверждали, что 9 апреля под его офисом в Киеве планируются провокации.

По данным, которые команда Зеленского сообщила в соцсетях, в высших учебных заведениях столицы набирают студентов для участия в акции и предлагают за это деньги, говорится в сообщении.