Под офисом Зеленского митингуют несколько сот человек
9 апреля, 2019, 17:15
Несколько сотен человек митингуют перед офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве
Об этом сообщает Радио Свобода .
Несколько сотен людей, молодых и пожилых людей, собрались под офисом кандидата в президенты Зеленского, говорится в сообщении.
Отмечается, что за несколько часов до начала акции в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского утверждали, что 9 апреля под его офисом в Киеве планируются провокации.
По данным, которые команда Зеленского сообщила в соцсетях, в высших учебных заведениях столицы набирают студентов для участия в акции и предлагают за это деньги, говорится в сообщении.
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