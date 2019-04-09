Протестующих под офисом Зеленского больше. Кандидата обвиняют в провокациях
9 апреля, 2019, 17:51
Протестующие под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского обвиняют его штаб в провокациях
Об этом сообщает Укринформ .
Блогеры Мирослав Олешко и Андрей Карпов, которые назвались организаторами акции, заявили в громкоговоритель, что представители Зеленского "наняли людей за 300 гривен" для агитации против действующего президента Петра Порошенко.
Блогеры же требуют от Зеленского сдать анализы на наркотическую зависимость.
К участникам акции вышел глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов и пригласил часть людей в помещение.
Сейчас количество людей под офисом Зеленского увеличивается, здесь работает полиция диалога.
- Ранее сообщалось, что несколько сотен человек митингуют перед офисом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве.
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