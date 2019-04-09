Протестующих под офисом Зеленского больше. Кандидата обвиняют в провокациях

9 апреля, 2019, 17:51

Протестующие под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского обвиняют его штаб в провокациях

Об этом сообщает Укринформ .

Блогеры Мирослав Олешко и Андрей Карпов, которые назвались организаторами акции, заявили в громкоговоритель, что представители Зеленского "наняли людей за 300 гривен" для агитации против действующего президента Петра Порошенко.

Блогеры же требуют от Зеленского сдать анализы на наркотическую зависимость.

К участникам акции вышел глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов и пригласил часть людей в помещение.

Сейчас количество людей под офисом Зеленского увеличивается, здесь работает полиция диалога.