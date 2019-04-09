Партия Эрдогана требует провести перевыборы мэра Стамбула

9 апреля, 2019, 17:34

Правящая партия Турции поставила под сомнение итоги муниципальных выборов в Стамбуле и требует провести повторное голосование

Как сообщает AFP, Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подала апелляцию в Высший избирательной комиссии после того, как ее кандидат проиграл муниципальные выборы в Стамбуле.

"Мы скажем, что хотим перевыборы в Стамбуле", - заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития Али Ихсан Явуз.

Лидер ультраправой Партии националистического движения Девлет Бахчели, союзник партии Эрдогана, заявил, что рассмотрение запроса о перевыборах в Стамбуле может длиться 60 дней.

"Через 60 дней могут состояться выборы в первое воскресенье", - сказал он.

По итогам муниципальных выборов 31 марта кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу на 27 тыс. Голосов опередил выдвиженца от партии власти экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма. В связи с этим правящая партия подала апелляции в ЦИК.