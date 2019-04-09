Локацию аэропорта в Днепре должны определить горожане, - Гройсман

9 апреля, 2019, 21:07

Место нового международного аэропорта в Днепре должны определить горожане вместе со специалистами, а правительство поддержит их позицию

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Днепропетровскую область, сообщает РБК-Украина.

"Для меня важно, чтобы жители Днепропетровской области и гости летали. Нужно четко определить место расположения - есть желание строить, это нужно обсуждать. Мы в Кабмине готовы поддержать решение горожан. Я думаю, что этот вопрос должны решать профессионалы: как с точки зрения логистики удобнее и правильно создать здесь международный аэропорт, чтобы усилить позиции региона с точки зрения авиационного сообщения ", - сказал премьер.

Ранее жители Днепра зарегистрировали петицию на сайте президента Украины с просьбой профинансировать из государственного бюджета строительство новой взлетно-посадочной полосы. Петиция набрала необходимые 25 000 голосов.

Сначала рассматривался проект реконструкции в Международном аэропорту "Днепр". Готовность предоставить 60-70 млн долларов на обустройство нового аэровокзала высказал президент и владелец группы DCH Александр Ярославский.

Также возникла идея создавать аэропорт в пгт Соленое между Днепром и Запорожьем.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов также высказался против строительства нового аэропорта далеко от города.

"Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне, не смогу противостоять. Идея аэропорта за городом в пгт. Соленом мне не нравится", - сказал Филатов.

Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог", который состоялся в Киеве, пообещал, что в Днепре скоро появится новый крупный аэропорт.

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