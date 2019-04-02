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Аэропорт Львова за год увеличил пассажиропоток на 60%


фото: Tripway
Прирост пассажиропотока международного аэропорта им. Даниила Галицкого во Львове в марте 2019 года составил почти 60%

Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

"В марте 2019 года авиаперевозками воспользовались 133,9 тыс. пассажиров, что на 59,2% больше, чем в марте 2018 (84,1 тысячи пассажиров)", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в прошлом месяце было осуществлено 1292 рейса, что на 31,3% больше, чем аналогичного периода прошлого года (984).

Всего за январь-март пассажиропоток вырос на 53,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (240,7 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 369,4 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 26,7% - с 2845 до 3606.

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  • По мнению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Ураина может достичь 40 млн пассажиров в год в течение ближайших трех лет.

  • Напомним, с 50 постоянно действующих аэропортов в 1991 году, которые соединяли Украину с миром, на сегодня имеем до 20 аэропортов, из которых 2/3 нуждаются в реконструкции и существенном переоснащении. Министерство намерено до 2030 года возродить все 50 объектов.

  • В мире за 2018 год открылось почти 4000 новых авиарейсов. Украина попала в 20-ку стран, где авиаперевозки развиваются стремительно.

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