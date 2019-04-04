Аэропорт Запорожье побил рекорд 24 лет по количеству пассажиров

4 апреля, 2019, 11:38

Запорожский аэропорт по итогам работы в январе-марте 2019 принял и отправил 96,6 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года

Об этом сообщает ЦТС.

В 2018 году аэропорт побил 25-летний рекорд - предприятие за 12 месяцев обслужили более 400 тысяч пассажиров.

В первом квартале 2019 года на международных рейсах рост составил 19,24% (69 787 пассажиров), а на рейсах внутри Украины - 11,08% (26 856).

В марте текущего года также зафиксирован рост пассажиропотока по сравнению с мартом 2018 года - на 17,43%. На международных рейсах рост составил 17,04%, на внутренних - 18,37%.

В феврале запорожский аэропорт принял и отправил 29 824 пассажиров - это более чем на 20% больше, чем в феврале 2018 года.

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