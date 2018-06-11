Климкина возмутило участие футбольной команды "Закарпатье" в одном чемпионате с "Л/ДНР"
Об этом министр иностранных дел сообщил в Facebook.
"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные "успехи" команды из Закарпатья. Считаю, что правоохранительные органы должны были бы встретить команду с "дружественным" приемом на Родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки да и вообще задать еще много вопросов", - заявил Климкин.
Также свое возмущение ситуацией высказал министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Он заявил, что "сепаратизму не место в украинском спорте".
"Возмущен участием так называемой футбольной команды "Карпаталья" ("Закарпатье" - венгерским) в самопровозглашенном чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран. Не важно, какой он и кем финансируется и подпитывается, со стороны России, или других стран", - говорится в сообщении.
Оба министра призвали правоохранителей должным образом отреагировать на ситуацию.
"Необходимо допросить игроков команды, а также детально проанализировать деятельность депутата-организатора "Карпатальи" на предмет посягательства на территориальную целостность Украины и связи с террористическими и сепаратистскими группировками", - добавляет Жданов.
Ранее сообщалось, что футбольная сборная Kárpátalja, что с венгерского переводится как "Закарпатье", участвует в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд.
В 2018 году сборную "Закарпатье" представляют исключительно игроки из венгерских лег, однако среди них есть и те, которые раньше играли в украинских клубах.
- Турнир под названием ConIFA World Football Cup проводится "Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, которую основали в 2013 году. Она проводит чемпионаты мира среди сепаратистов и непризнанных государств раз в два года. В 2018 году команды самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" также принимали участие в этом чемпионате, но не прошли отбор.
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