Климкина возмутило участие футбольной команды "Закарпатье" в одном чемпионате с "Л/ДНР"

11 июня, 2018, 16:36

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал участие футбольной сборной "Закарпатье" в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран

Об этом министр иностранных дел сообщил в Facebook.

"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные "успехи" команды из Закарпатья. Считаю, что правоохранительные органы должны были бы встретить команду с "дружественным" приемом на Родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки да и вообще задать еще много вопросов", - заявил Климкин.

Также свое возмущение ситуацией высказал министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Он заявил, что "сепаратизму не место в украинском спорте".

"Возмущен участием так называемой футбольной команды "Карпаталья" ("Закарпатье" - венгерским) в самопровозглашенном чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран. Не важно, какой он и кем финансируется и подпитывается, со стороны России, или других стран", - говорится в сообщении.

Оба министра призвали правоохранителей должным образом отреагировать на ситуацию.

"Необходимо допросить игроков команды, а также детально проанализировать деятельность депутата-организатора "Карпатальи" на предмет посягательства на территориальную целостность Украины и связи с террористическими и сепаратистскими группировками", - добавляет Жданов.

Ранее сообщалось, что футбольная сборная Kárpátalja, что с венгерского переводится как "Закарпатье", участвует в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд.

В 2018 году сборную "Закарпатье" представляют исключительно игроки из венгерских лег, однако среди них есть и те, которые раньше играли в украинских клубах.