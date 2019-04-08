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Зеленский: вступление Украины в НАТО должно обязательно состояться через референдум

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил, вступление Украины в НАТО должно обязательно состояться через референдум

Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире телеканала "Украина" .

"Курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала и никто не собирается менять этот курс, конечно", - сказал шоумен.

Зеленский напомнил, что он открыто говорил о том, что выступает за курс в НАТО. Но при этом он считает, это это должно получить подтверждающий ответ через всеукраинский референдум.

"Для того, чтобы туда вступить, мы должны объяснить людям, что это, что это не какой аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину. Что это безопасность, безопасность страны ... нужно достучаться до каждого человека, живущего на Востоке ... достучаться до каждого украинца. Но НАТО должен обязательно состояться через референдум ", - рассказал он.

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