Зеленский заявил, что с Россией надо говорить

7 апреля, 2019, 22:45

Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире телеканала "Украина" .

"Война с Россией. Поэтому с РФ надо говорить. Должны быть переговоры и дипломатический формат переговоров с РФ в присутствии представителей Запада", - сказал Зеленский.

Также кандидат в президенты заявил, что он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но жертвовать территориями и людьми не будет.

"Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должен быть константой", - заверил Зеленский.

По его словам, сейчас главная задача не просто остановить войну, а прекратить стрельбу.

"Все понимают, что сейчас главная задача - не просто остановить войну, а сделать первые шаги - прекратить стрельбу. Для этого есть Минские соглашения, надо продолжать минский процесс. Но все согласны - этот "минский формат" надо реформировать", - считает Зеленский.