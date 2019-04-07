//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский заявил, что с Россией надо говорить


фото: pravda.com.ua
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания главой государства, готов вести переговоры Владимиром Путиным

Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире телеканала "Украина" .

"Война с Россией. Поэтому с РФ надо говорить. Должны быть переговоры и дипломатический формат переговоров с РФ в присутствии представителей Запада", - сказал Зеленский.

Также кандидат в президенты заявил, что он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но жертвовать территориями и людьми не будет.

"Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должен быть константой", - заверил Зеленский.

По его словам, сейчас главная задача не просто остановить войну, а прекратить стрельбу.

"Все понимают, что сейчас главная задача - не просто остановить войну, а сделать первые шаги - прекратить стрельбу. Для этого есть Минские соглашения, надо продолжать минский процесс. Но все согласны - этот "минский формат" надо реформировать", - считает Зеленский.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

7 апреля, 2019 воскресенье

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать