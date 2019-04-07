Зеленский заявил, что с Россией надо говорить
Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире телеканала "Украина" .
"Война с Россией. Поэтому с РФ надо говорить. Должны быть переговоры и дипломатический формат переговоров с РФ в присутствии представителей Запада", - сказал Зеленский.
Также кандидат в президенты заявил, что он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но жертвовать территориями и людьми не будет.
"Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должен быть константой", - заверил Зеленский.
По его словам, сейчас главная задача не просто остановить войну, а прекратить стрельбу.
"Все понимают, что сейчас главная задача - не просто остановить войну, а сделать первые шаги - прекратить стрельбу. Для этого есть Минские соглашения, надо продолжать минский процесс. Но все согласны - этот "минский формат" надо реформировать", - считает Зеленский.
- Напомним, 6 апреля спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков обнародовал позицию кандидата в президенты в отношении оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма .
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