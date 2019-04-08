Западный регион единственный, где Зеленский не лидирует в первом туре, - социология
Об этом рассказала директор фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"В западном регионе первое место занял Петр Порошенко (25,5%), а уж дальше - Владимир Зеленский (22%), Юлия Тимошенко (18%), Анатолий Гриценко (13%), Олег Ляшко (6%). В центральном регионе лидирует Зеленский (28,5%), далее следуют Порошенко (19,5%), Тимошенко (17%), Игорь Смешко (10%). На юге лидерство Зеленского впечатляюще - 42%, на втором месте - Юрий Бойко ( 15%), далее следуют Порошенко (11%), Тимошенко (9,5%), Александр Вилкул (8%). На востоке лидером тоже есть Зеленский (31%), но от него незначительно отстает Бойко (27%), далее идут - Вилкул (10%), Порошенко (10%), Тимошенко (7%) ", - рассказала Бекешкина.
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Также отмечается, что в населенных пунктах разного типа первенство имеет Зеленский, больше всего особенно в городах с населением от 100 000 жителей (39%), меньше всего - в селах (27%).
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