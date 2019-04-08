Социологи рассказали, кто голосовал за Зеленского
Об этом Ирина Бекешкина рассказала во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Зеленский набирает 57% среди молодежи (до 30 лет). 42% студентов проголосовали за Зеленского. Среди избирателей с высшим образованием за Зеленского проголосовала треть. За Зеленского проголосовала всего молодежь, но явка среди молодежи - самая низкая", - рассказала Бекешкина.
По ее словам, структура электората Зеленского такова: 30-39 лет - 45%, 40-49 - 35%, до 60 лет - 22%.
"Мы не знаем, чем закончатся выборы, но это серьезный сигнал для политиков: ее надо менять, она неприемлема для молодого поколения", - подытожила Бекешкина.
Напомним, что ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов. Согласно результатам подсчета голосов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (5713825 человек), за Петре Порошенко - 15,95% (3014523).
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