Социологи рассказали, кто голосовал за Зеленского

8 апреля, 2019, 15:07

Директор фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива Ирина Бекешкина рассказала об избирателях, которые голосовали в первом туре за Владимира Зеленского

Об этом Ирина Бекешкина рассказала во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Зеленский набирает 57% среди молодежи (до 30 лет). 42% студентов проголосовали за Зеленского. Среди избирателей с высшим образованием за Зеленского проголосовала треть. За Зеленского проголосовала всего молодежь, но явка среди молодежи - самая низкая", - рассказала Бекешкина.

По ее словам, структура электората Зеленского такова: 30-39 лет - 45%, 40-49 - 35%, до 60 лет - 22%.

"Мы не знаем, чем закончатся выборы, но это серьезный сигнал для политиков: ее надо менять, она неприемлема для молодого поколения", - подытожила Бекешкина.

Напомним, что ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов. Согласно результатам подсчета голосов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (5713825 человек), за Петре Порошенко - 15,95% (3014523).